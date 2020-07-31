Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заменит Серхио Переса в составе команды "Рейсинг Пойнт" на Гран-при Великобритании по автогонкам в классе "Формула-1".

Замена потребовалась после того, как в четверг коронавирус был выявлен у пилота команды Серхио Переса. Пока точно неизвестно, когда он сможет вернуться в гонки.

Хюлькенберг - известный пилот, который выступал в "королевских гонках" в 2010 году и с 2012 по 2019 года. Он являлся гонщиком команд "Рено", "Уильямс" и "Форс Индия". Последняя команда сейчас носит название "Рейсинг Пойнт".

В активе Хюлькенберга 179 гонок и ни одного подиума.