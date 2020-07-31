Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет

Власти Ирана заявили о готовности выплатить компенсации Украине за сбитый по ошибке в январе этого года украинский пассажирский самолет.

Иран согласен на выплату компенсаций, но это займет много времени", - передает ТАСС заявление официального представителя МИД ИРИ Аббаса Мусави.

О сумме компенсаций и сроках их выплат пока не сообщается.

Напомним, что трагедия произошла 8 января этого года. На вылете из тегеранского аэропорта самолет был по ошибке сбит силами противовоздушной обороны страны. Погибли 176 человек, граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции.