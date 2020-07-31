Иван Охлобыстин представил свою новую книгу "Дом Солнца"

"Дом Солнца" - так называется книга Ивана Охлобыстина, которая уже 1 августа появится на полках книжных магазинов. Новинка состоит из двух произведений, объединяет которые тема советского прошлого.

Сюжет повести "Дом Солнца" многим хорошо известен - одноименный фильм 2010 года, режиссером которого выступил Гарик Сукачев, был снят именно по сценарию Ивана Охлобыстина. В центре сюжета история любви юноши-хиппи по прозвищу Солнце и девушки Саши из состоятельной семьи.

"А вторая повесть очень странно родилась, и это не повесть совсем, а начало романа в очень странном жанре. Это фантастическая сага о Союзе советских эльфийских республик, она не закончена, это бесконечная история может быть", - рассказал автор на презентации.

Первый тираж новинки, сообщает ТАСС, составит десять тысяч экземпляров.

"Дом Солнца" - далеко не первый писательский опыт Ивана Охлобыстина. Он написал "Записки упрямого человека", "Небылицы и думы", "Запах фиалки" и многое другое.

Кроме того, Охлобыстин рассказал о планах написать свой первый роман жанре хоррор. "Я доделаю роман "Тот", это проба пера в жанре хоррор", - сообщил он.