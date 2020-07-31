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31.07.2020 15:08
Рубрика: Экономика

Изымать земли для модернизации БАМа и Транссиба будут в упрощенном порядке

Текст: Евгений Гайва
В России упростили процедуру утверждения документации по планировке территории объектов транспортной инфраструктуры и изъятия земли под их строительство. Закон об этом подписал президент Владимир Путин. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Фото: Pixabay.com Фото: Pixabay.com
Фото: Pixabay.com

Снятие административных барьеров необходимо для ускорения комплексной модернизации объектов транспортной инфраструктуры, в том числе, БАМа и Трансибирской железнодорожной магистрали (Транссиба) в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. К этому сроку пропускная способность магистралей должна вырасти в полтора раза - до 180 млн тонн.

Нормы закона касаются автомобильных дорог, мостов, железнодорожных объектов, морских, речных портов, искусственных земельных участков, а также аэродромов, инженерной инфраструктуры и линий связи. Перечень объектов инфраструктуры, в том числе БАМа и Транссиба, на которые будет распространяться особые правила, будет утверждать правительство России.

В частности, готовить и утверждать документацию по планировке территории объектов инфраструктуры теперь разрешается, даже если они не были включены в документы территориального планирования. Ранее для включения новой дороги или моста в документы территориального планирования требовалось пройти сложную процедуру, которая могла тянуться годами. Отсутствие утвержденного проекта планировки территории не станет препятствием для направления проектной документации для проведения госэкспертизы.

Для строительства объектов инфраструктуры, необходимых для увеличения пропускной способности БАМа или Транссиба, на особо охраняемых природных территориях будет проводиться изъятие участков таких земель. Перед этим потребуется согласование с уполномоченными исполнительным органом власти и органом местного самоуправления. Данное правило не будет применяться в отношении государственных природных заказников, природных парков, памятников природы, ботанических садов и дендрологических парков, относящихся к особо охраняемым природным территориям регионального значения.

Согласовать размещение объектов транспортной инфраструктуры или представить свои возражения высшие органы исполнительной власти субъекта РФ или местного самоуправления должны в течение 20 дней со дня поступления к ним документации. Если не уложатся в срок, проект планировки территории будет считаться согласованным.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Предоставить находящийся в федеральной собственности в пользование водный объект для строительства или реконструкции БАМа и Транссиба может уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Такое решение он принимается в течение десяти дней со дня поступления заявления. Отсутствие положительного заключения государственной экспертизы проектной документации таких объектов не является препятствием.

Сроки согласования техусловий и другой документации сокращаются от месяца до года в разных случаях. В результате экономия времени на подготовку документов может достигать двух лет.

Кроме того, линейные объекты инфраструктуры могут использоваться для перевозки грузов и пассажиров по временной схеме при условии подтверждения их технической готовности до получения разрешения на ввод в эксплуатацию.

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