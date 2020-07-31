Киностудия имени Горького рассказала о своих планах на будущее

Киностудия детских и юношеских фильмов имени Горького провела первую за долгое время презентацию - поделилась планами на будущее. Место для встречи с коллегами, партнерами и СМИ было выбрано не случайно - Парк имени Горького. Некоторые впервые узнали, что на крыше входной арки, а точнее музея Парка имени Горького, есть прекрасная открытая площадка c великолепным панорамным видом и на парк, и на Москву.

Прекрасный панорамный вид открылся для собравшихся и на будущее Киностудии имени Горького. Ведь на самом деле, когда в октябре 2019 года председателя правления студии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву назначали и на должность генерального директора Киностудии имени Горького, кто мог знать, что наступят времена пандемии и окажутся востребованными не только анимация, но и такой жанр, как анимадок. То есть - документальное повествование, получившее "дополненную реальность" в виде мультфильмов. В пример можно привести такие картины, как "Знаешь, мама, где я был?" Лео Габриадзе или "Книга моря" Алексея Вахрушева - они хорошо иллюстрируют это направление. Востребованы сейчас и докудрамы, и документальные сериалы. Каждый уважающий себя онлайн-кинотеатр успел открыть во времена карантина документальное направление. Так что не случайно на презентации Киностудии имени Горького присутствовали представители крупнейших в России интернет-сервисов. Однако про партнерства на встрече обещали рассказать позднее, а пока представили концепцию и стратегию развития, в соответствие с которыми уже в ближайшее время Киностудия имени Горького превратится в "современный креативный кластер-технопарк". Более того, Юлианна Слащева, проводя презентацию, так и сказала: "Мы претендуем на лидерство в этом направлении". При этом она подчеркнула, что рынок, на который выходит киностудия, - высококонкурентный.

Нельзя не отметить, что на данном этапе в нашей стране женщины-руководители выводят многие крупнейшие студии из забытья. Инесса Юрченко на недавней пресс-конференции по поводу студии "Ленфильм", которую она возглавила, призналась, что помещения расчищали "как авгиевы конюшни". Юлиана Слащева также не стала скрывать, что многие помещения на студии Горького находятся в нерабочем состоянии. Придется восстанавливать даже парадный фасад. Слащева подчеркнула, что Киностудия имени Горького сейчас - это не только историческое здание на улице Эйзенштейна в Москве, но и филиалы: Центрнаучфильм, где производились научно-популярные и учебные фильмы, НИКФИ - научно-исследовательский кинофотоинститут и Леннаучфильм - киностудия полного цикла, которая находится в Санкт-Петербурге. Большинство из помещений - в нерабочем состоянии. "Киностудия имени Горького - это обширные территории общей площадью 3,5 гектаров, где на данный момент работают более 200 человек", - сказала генеральный директор. И продолжила: "Мы хотим создать кинокластер - технопарк, который будет включать в себя: современные съемочные павильоны - большие и малые - со всей необходимой инфраструктурой, цифровой маркетплейс для производства контента, коворкинги и офисы, площадки для креатива и производства, а также акселератор проектов. Мы все отреставрируем, каталогизируем, включая декорации и костюмы". Она также пообещала, что будет создан сайт "с удобным и актуальным функционалом, который в перспективе позволит оформлять ряд услуг студии в режиме онлайн".

Однако помимо хозяйственных проблем предстоит решить и проблемы с контентом. И это на сегодняшней студии ставят во главу угла. Слащева сказала о том, что за 9 месяцев работы они собрали команду, разработали стратегию развития на 7 лет - до 2026 года, создали продюсерский центр, который возглавила известный менеджер Лика Бланк, и проводят ребрендинг. За последнее время более 700 заявок поступило от творцов на студию. Из них был составлен "шорт-лист" из 50 проектов, а в производство запущено лишь 4. По словам Слащевой, приоритет будет отдан развитию детско-юношеского, молодежного и семейного кино, а также документальных и научно-популярных фильмов.

Сейчас в целом на разных стадиях производства на Киностудии имени Горького находятся более 20 проектов различных жанров. Один из них - романтическая комедия "Любовь не по размеру" режиссера Марии Шульгиной, созданный совместно с кинокомпанией "Новые люди", появится на экранах уже после открытия кинотеатров. Об этом рассказала и генеральный директор компании "Новые люди" Наталья Мокрицкая, присутствовавшая на презентации, и сделала акцент на том, что у них с Киностудией имени Горького далеко идущие планы по производству кинофильмов.

Из документальных и научно-популярных проектов были анонсированы картины "Каспийский узел" - о людях, жизнь которых связана с Каспийским морем, "Горянки" - о женщинах, которые живут на Северном Кавказе, "На дистанции", повествующий о россиянах, которые переживали период пандемии в разных уголках мира (о нем отдельно писала "РГ" - проект уже готовится к выходу на большие мировые кинофестивали), "Набережная" - о жизни одной провинциальной набережной, "Арктика. Очищение" - о путешествии на необитаемый остров Вилькицкого и многие другие. Говоря языком цифр, всего в этом году выпустят 12 часов контента, а будут стремиться к тому, чтобы в ближайшие пару лет их было более ста. Причем, по словам Слащевой, на обновленной студии имени Горького будут стараться делать добрый семейный контент - тот, которого сейчас так не хватает.

Также в ближайших планах киностудии проведение ряда публичных мероприятий. Это XV фестиваль документального кино "Мир знаний" - уже в октябре, причем международная часть пройдет в онлайн-формате, а отечественная - в реальности. Выставка "История костюма в кино" состоится в декабре. Конференция "Стандартизация цифрового кинопоказа и цифрового кино" будет проведена также в этом году.

Еще из новостей - уже в следующем месяце, то есть в августе - как раз к началу нового учебного года, киностудия представит возрожденный и обновленный научно-популярный киножурнал "Хочу все знать!", который в советское время был столь знаменит, что его знали и любили не только школьники, но и взрослые.

Не оставила Юлиана Слащева собравшихся и без новостей "Союзмультфильма". Полнометражный анимационный фильм "Суворов" - амбициозный "долгострой" студии, работа над которым растянулась на многие годы, выпустят уже в 2020-м. Ждать осталось недолго.

Следует добавить, что при умелом обращении и правильном руководстве многочисленные хозяйственные активы Киностудии имени Горького могут сослужить хорошую службу по производстве новых фильмов, сериалов, короткого метра и других жанров. Продюсеры готовятся - время работать творцам. ВГИК, напомним, находится от Киностудии имени Горького буквально через дорогу.