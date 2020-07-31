Китай запустил глобальную навигационную систему Beidou-3

Председатель КНР Си Цзиньпин официально объявил о том, что его страна запустила глобальную навигационную систему Beidou-3. Церемония запуска состоялась в пятницу утром в Доме народных собраний в Пекине.

Последний - 55-й спутник системы - был успешно выведен на орбиту 23 июня, пишет РИА Новости. Ожидается, что уже в этом году Beidou будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.

Ранее Китай успешно запустил и вывел на орбиту гражданский спутник Haiyang-1D, предназаначенный для изучения океанов и оповещения о надвигающихся стихийных бедствиях на море. Его также используют при реализации различных экологических, сельскохозяйственных и транспортных проектов.