Клубы РПЛ отказались от переносов матчей из-за коронавируса

Клубы Российской премьер-лиги одобрили изменение в регламент чемпионата России. Теперь переносы матчей из-за заболеваний коронавирусом будут исключены.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, окончательное решение о внесении изменений в регламент соревнований будет принято на заседании бюро исполкома Российского футбольного союза. В случае принятия, изменения вступят в силу с сезона-2020/21.

В завершившемся чемпионате страны у игроков сразу нескольких клубов были выявлены заболевания коронавирусом. В одном случае "Краснодар" согласился на перенос матча против московского "Динамо", у ряда игроков которого диагностировали COVID-19. Краснодарцы в итоге проиграли, лишившись шансов побороться за серебряные медали.

В другом случае "Сочи" отказался переносить матч против "Ростова", который не мог играть из-за заболевания коронавирусом группы игроков основного состава. Тот матч вошел в историю - победа сочинцев 10:1 против юношеского состава ростовчан вряд ли пошла на пользу имиджу РПЛ.

Чемпионат России 2020/21 стартует уже 8 августа. Днем ранее за Суперкубок страны сразятся "Зенит" и "Локомотив".