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31.07.2020 10:26
Рубрика: Спорт

Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для пересмотра их дела

Текст: Иван Егоров
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев пришли в Мосгорсуд, где в пятницу должен состояться пересмотр их дела о хулиганстве, по которому им был вынесен приговор.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Встретившие их перед зданием журналисты спросили у них про настроение. Футболисты ответили, что настроение у них хорошее и они надеются на положительное для них решение.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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До этого начало процесса в Мосгорсуде два раза переносилось из неявки футболистов.

В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр после жалобы защиты. В кассации пришли к выводу, что в приговоре Мосгорсуда не учли роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами.

Осенью 2018 года братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в центре Москвы. Все они получили тюремные сроки и отбывали тюремное заключение, а осенью 2019 года вышли по УДО.

Кассационный суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Спорт Футбол Игроки и тренеры Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Скандал вокруг Кокорина и Мамаева

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