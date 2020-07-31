Кокорин и Мамаев прибыли в Мосгорсуд для пересмотра их дела

Встретившие их перед зданием журналисты спросили у них про настроение. Футболисты ответили, что настроение у них хорошее и они надеются на положительное для них решение.

До этого начало процесса в Мосгорсуде два раза переносилось из неявки футболистов.

В мае Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр после жалобы защиты. В кассации пришли к выводу, что в приговоре Мосгорсуда не учли роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами.

Осенью 2018 года братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в центре Москвы. Все они получили тюремные сроки и отбывали тюремное заключение, а осенью 2019 года вышли по УДО.