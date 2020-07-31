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31.07.2020 17:11
Рубрика: Общество

В Китае по кусочкам восстановили древнейшую бронзовую колесницу

Текст: Денис Передельский
Фото: Xi'an News Network News Фото: Xi'an News Network News
Фото: Xi'an News Network News

В Китае сотрудники института по защите культурных реликвий в рамках трехлетнего проекта буквально по кусочкам восстановили уникальную и роскошную колесницу, которая была обнаружена в древней гробнице.

Фото: Dr. Pawel Polkowski from the Archaeological Museum in Poznan
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Как сообщает Archaeology News Network со ссылкой на данные Института археологии провинции Шэньси, речь идет о бронзовой колеснице, датированной периодом правления династии Западная Чжоу (1046-771 годы до нашей эры).

Она была обнаружена археологами еще в 2014 году при проведении раскопок на участке Чжоуюань на северо-западе Шэньси. Когда ее раскопали, она была раздроблена на тысячи фрагментов. Рядом с ней были обнаружены останки четырех лошадей.

Это означает, что захоронение принадлежало богатому и влиятельному человеку. Колесницу было решено восстановить. Уникальный проект рассчитан на три года. Сейчас он подошел к концу.

Собрав артефакт по кусочкам, ученые сумели определить точные размеры. Длина колесницы составляла 3,13 метра, ширина - 2,7 метра, а высота - 1,5 метра. Конечно же, она не была отлита из бронзы.

Это была деревянная колесница, покрытая сверху примерно 400 бронзовыми деталями. Причем большинство из них к тому же были инкрустированы бирюзой. Обода колес также были изготовлены из бронзы.

Фото: Burney et al. 2020 / Natural History Museum, London
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Анализ показал, что следов трения на колесах практически нет. Нет таких следов и в самой повозке. Это указывает на то, что колесница использовалась по назначению крайне редко или не использовалась вообще. Возможно, это было специальное церемониальное транспортное средство, при помощи которого важный сановник мог бы передвигаться в загробном мире.

Личность владельца гробницы и колесницы пока установить не удалось. Однако известно, что в городе Чжоуюань, где был найден этот артефакт, проживал принц Данфу, один из первых представителей правящей элиты семьи Чжоу. Этот город известен еще и как колыбель династии Западная Чжоу.

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