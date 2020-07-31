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31.07.2020 15:48
Рубрика: Культура

Крупнейший европейский рынок контента MIPCOM изменил формат

Текст: Сусанна Альперина
Крупнейший европейский рынок контента MIPCOM объявил о том, что впервые состоится в гибридном формате очного мероприятия и онлайн-форума. Об этом можно было догадаться заранее - некоторые студии уже начали рассылать релизы о своем присутствии в Каннах на этом рынке контента лишь онлайн. Но вот поступило официальное заявление. Организаторы MIPCOM 2020, ранее запланированного на 12-15 октября, объявили, что 36-й рынок развлекательного контента в этом году состоится в новом формате MIPCOM RENDEZVOUS CANNES. Таким образом, мероприятие пройдет в Каннах с 12 по 14 октября, параллельно с онлайн-версией форума MIPCOM Online +, который будет доступен - внимание - с 5 октября до середины ноября.
Фото: REUTERS/Eric Gaillard Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Фото: REUTERS/Eric Gaillard

MIPCOM RENDEZVOUS CANNES пройдет в формате тет-а-тет переговоров делегатов в специальных зонах для встреч, оборудованных рабочими местами. Мероприятие состоится в зонах Ambassadeurs и Riviera Дворца фестивалей в Каннах. Во время работы рынка будут соблюдены все необходимые меры безопасности и условия для обеспечения социальной дистанции. Экспоненты, которые уже забронировали стенд для MIPCOM в этом году, смогут выбрать, вернуть потраченные деньги или "заморозить" их для участия в следующих рынках MIP. Рынок детского контента MIPJunior, который ранее проходил на территории отеля Marriott в формате нетворкинга и деловой программы, включающей в себя показы проектов, в этом году состоится во Дворце фестивалей в Каннах параллельно c основным теле- и кинорынком.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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"Наша цель - помочь международному телевизионному сообществу вернуться к работе и бизнесу, и совместный формат физического мероприятия в Каннах MIPCOM RENDEZVOUS и онлайн-форума MIPCOM Online + дает нам такую возможность. Те, кто не сможет посетить Канны в этом году, смогут присоединиться к рынку в онлайн-формате. Новые правила санитарной безопасности значительно усложнили ситуацию и увеличили расходы для экспонентов и их стендов, поэтому мы решили, что выставочных стендов не будет", - говорит Лорин Гарод, директор телевизионного подразделения Reed MIDEM.

"Как показал опыт последних месяцев, онлайн-формат дает возможность оставаться на связи и вести переговоры, но не может полностью заменить личное деловое общение в рамках крупных мероприятий. Новый гибридный формат MIPCOM RENDEZVOUS CANNES обеспечит индустрии возможность работать максимально безопасно и эффективно, как физически, так и онлайн, несмотря на неопределенность. Это решение позволит заинтересованным участникам, среди которых много российских компаний, избежать финансовых потерь в случае закрытых границ, а также даст возможность выбрать наиболее удобный вариант участия," - комментирует Александра Модестова генеральный директор компании "Экспоконтент", официальный представитель в России, Украине и странах СНГ крупнейших международных рынков аудиовизуального контента, организованных компанией Reed Midem.

Что нужно знать тем, кто решит принять участие в реальном или виртуальном европейском рынке контента осенью. На MIPCOM RENDEZVOUS CANNES их ожидает эксклюзивная программа для байеров, которая будет включать в себя MIPCOM GLOBAL UPFRONTS, скрининги проектов, а также деловой форум - панели и сессии, освещающие тенденции индустрии и анализ отрасли. Премии MIPCOM Diversify TV Excellence in TV и MIP SDG Awards станут центральными элементами ранее анонсированной программы Change for Good - отраслевого форума о глобальных социальных изменениях. Участникам MIPJunior будет доступна специальная программа и собственная рабочая зона в обновленном выставочном зале, где будет доступ к библиотеке онлайн-показов, конференциям и пространству для встреч. Всех интересует, что же будет с третьим сезоном фестиваля сериалов CANNESERIES? Он пройдет параллельно с MIPCOM RENDEZVOUS CANNES.

Фото: Joel Ryan/Invision/AP, File
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Онлайн-платформа MIPCOM Online+ начнет свою работу 5 октября и будет доступна участникам до середины ноября. Она, как понятно из сказанного выше, станет дополнением к очной программе рынка и рабочей платформой для тех, кто не доедет до Канн. Программа Global Upfronts, скрининги проектов и главные сессии конференции в Каннах будут доступны как делегатам на рынке, так и остальным участникам по всему миру. Расширенная база данных упростит онлайн-коммуникацию, позволяя пользователям организовывать видео-встречи между дистрибьюторами и закупщиками контента.

"Для многих из нас MIPCOM RENDEZVOUS CANNES станет первым международным телевизионным рынком, который пройдет очно после пандемии COVID-19. Мы вновь встретимся и поприветствуем представителей телевизионной индустрии в Каннах в октябре и виртуально тех наших коллег, кто не сможет выехать", - говорит Лорин Гарод.

Меры безопасности в условиях пандемии COVID-19 для очного формата рынка контента будут тщательно соблюдаться, уверяют организаторы.

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