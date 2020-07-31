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31.07.2020 22:05
Рубрика: Экономика

Курс евро на Московской бирже вырос до 88 рублей

Текст: Алексей Дуэль

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже в пятницу обновил мартовское максимальное значение и достиг отметки в 88 рублей. Курс доллара составлял 74,5 рублей, тем самым перекрыв свои майские значения.

Фото: iStock
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К 21.00 мск котировки несколько снизились, за доллар с расчетами "завтра" давали 74,16 рубля, за евро - 87,44 рубля.

Биржевые аналитики считают, что снижение курса рубля связана с активной конвертацией дивидендов, выплаченных российскими компаниями в национальной валюте, в доллары и евро. По их предположениям, после ослабления давления курс российской валюты может несколько восстановиться.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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