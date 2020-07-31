Курс евро превысил 87 рублей впервые с начала апреля

Курс рубля в пятницу продолжил снижаться на биржевых торгах. Так, евро превысил отметку 87 рублей впервые с начала апреля, следует из данных торгов Московской биржи.

В пятницу утром евро на максимуме достигал 87,48 рубля, доллар - 73,53 рубля. Позднее снижение рубля замедлилось. Торги четверга закончились на отметках 86,65 рубля и 73,17 рубля соответственно.

Слабость рубля, дешевеющего последние недели, обусловлена сразу несколькими причинами. На глобальные факторы (потеря интереса инвесторов к рисковым активам) наслаивается слабость сегмента ОФЗ (и покупки доллара в том числе для хеджирования длинных позиций в госдолге), окончание периода налоговых платежей и обратная конвертация нерезидентами недавно выплаченных дивидендов из рублей в иностранную валюту, отмечают аналитики Росбанка.

Причины для разворота ситуации, по их словам, находятся с трудом. Наиболее веским аргументом могло бы стать улучшение глобальных настроений, но о моменте его наступления пока можно лишь гадать, подчеркивают в Росбанке.