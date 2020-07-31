Распоряжение губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 31 июля 2020 года № 120-рг "О дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи с продолжающимся распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), выявлением случаев заражения в организациях отдыха детей и их оздоровления Кемеровской области - Кузбасса:

1. С 03.08.2020 приостановить реализацию услуг по отдыху и оздоровлению детей организациями отдыха детей и их оздоровления на территории Кемеровской области - Кузбасса, за исключением стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, принимающих на отдых и оздоровление в летний каникулярный период воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса".

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального опубликования.

И.о. Губернатора Кемеровской области - Кузбасса В.Н.Телегин







