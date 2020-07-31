Леонардо Ди Каприо экранизирует утопию Олдоса Хаксли "Остров"

Не успела общественность толком обсудить сериал по знаковой антиутопии Олдоса Хаксли "О, дивный новый мир" (наша рецензия), как уже объявлено об очередной экранизации данного видного автора.

Как передает Variety, лауреат "Оскра" Леонардо Ди Каприо возьмется за сериал по роману "Остров" (Island), своего рода антагонисту "Дивного нового мира". И выступит на проекте продюсером.

Изданная в 1962-м экологическая утопия "Остров" - последний роман Хаксли, в его основу легли завершающие главы книги-размышления писателя 1958-го "Возвращение в дивный новый мир". Под конец которой он предлагал свои решения ситуации, которая может укатить человечество в безобразие, описанное в "Дивном новом мире". А то и чего похуже.

В центре абстрактного сюжета Island - довольно нехороший изначально журналист Фарбени, терпящий кораблекрушение окрест пасторального вымышленного острова в Индийском океане Пала.

Под влиянием первозданных красот, позитивности словоохотливых туземцев, а также в немалой степени определенных психоделических приключений, до которых аборигены большие охотники, он проникается и твердо встает на рельсы морального выпрямления.

Через год после издания романа Хаксли умер от рака гортани.

Сроки реализации шоу не названы. Сыграет ли в сериале сам Ди Каприо, тоже не известно.

Ранее сообщалось, что Лео и Элизабет Мосс поработают над сериалом-триллером "Сияющие".