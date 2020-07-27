Элизабет Мосс сыграет в мистическом сериале Леонардо Ди Каприо

Элизабет Мосс, звезда "Рассказа служанки" и нового "Человека-невидимки", спасшего перезапуск монструария студии Universal, подписалась на новый проект.

Как передает Variety, Мосс сыграет главную роль в мистическом сериале "Сияющие девушки" (The Shining Girls) для стриминга Apple TV+.

В основе шоу - одноименный роман южноафриканской писательницы Лорен Бьюкес 2013 года, рассказывающий о злоключениях чикагской журналистки, пережившей нападение маньяка, перемещающегося по времени в поисках "сияющих", которых жестоко истребляет. После чего реальность репортерши, начавшей заниматься этим странным делом, неуклонно меняется.

Мосс выступит сопродюсером проекта, наряду с Леонардо Ди Каприо. Сценарием занимается Силка Луиза ("Странный ангел"), она тоже сопродюсер предприятия.

Даты пока не определены.