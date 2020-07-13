Вышел русский тизер четвертого сезона "Рассказа служанки"

Из-за пандемии коронавируса, создавшей массу проблем производителям фильмов и сериалов, четвёртый сезон антиутопии "Рассказ служанки", основанной на одноимённом романе Маргарет Этвуд, выйдет только в следующем году.

Точная дата премьеры продолжения изобличающего патриархат телешоу Hulu пока не объявлена, зато уже известно, что в России оно появится одновременно со всем миром.

Показ новых мытарств героини Элизабет Мосс пройдёт на сервисе more tv, который опубликовал русскоязычный тизер.

Ролик на английском языке можно посмотреть здесь.