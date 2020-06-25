Тизер: продолжение "Рассказа служанки" выйдет в 2021 году

Четвёртого сезона сумрачно-тоскливого сериала Hulu о мытарствах женщин в патриархальной антиутопии "Рассказ служанки" придётся подождать подольше - коронавирусный локдаун явно повлиял на сроки выхода продолжения.

Как следует из описания к свежеопубликованному тизеру, новый сезон сериала на основе романа канадской писательницы Маргарет Этвуд увидит свет только в 2021 году.

Ролик содержит сцены концовки вышедшего в 2019-м третьего сезона, где главная героиня Джун (она же Фредова, она же Джозефова) в исполнении Элизабет Мосс возглавила восстание в тоталитарном Гилеаде (Галааде).