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Тизер: продолжение "Рассказа служанки" выйдет в 2021 году

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    25.06.2020, 13:47
Текст:   Козьма Лоханкин

Четвёртого сезона сумрачно-тоскливого сериала Hulu о мытарствах женщин в патриархальной антиутопии "Рассказ служанки" придётся подождать подольше - коронавирусный локдаун явно повлиял на сроки выхода продолжения.

Фото: twitter.com/ witchernetflix
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Как следует из описания к свежеопубликованному тизеру, новый сезон сериала на основе романа канадской писательницы Маргарет Этвуд увидит свет только в 2021 году.

Ролик содержит сцены концовки вышедшего в 2019-м третьего сезона, где главная героиня Джун (она же Фредова, она же Джозефова) в исполнении Элизабет Мосс возглавила восстание в тоталитарном Гилеаде (Галааде).

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