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31.07.2020 11:30
Рубрика: Экономика

Марокко обнулило ввозную таможенную пошлину на пшеницу

Текст: Светлана Ментюкова
Королевство Марокко обнулило ввозную таможенную пошлину на мукомольную пшеницу до конца 2020 года. Об этом сообщил торговый представитель РФ в этой стране Артем Цинамдзгвришвили в рамках специального проекта Минпромторга "Вопрос торгпреду" в социальных сетях.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Одна из перспективных ниш, открывшихся для российского экспорта в Марокко в этом году, - зерно. Из-за пандемии и правительством Марокко принято беспрецедентное решение об обнулении ввозных таможенных пошлин на него (обычно она составляет 135%) до конца текущего года", - сообщил Артем Цинамдзгвришвили. Он особо подчеркнул, что в Марокко отсутствуют какие-либо санкции на поставки мукомольной пшеницы из Крыма.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
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Марокко традиционно входит в первую десятку мировых импортеров зерна, закупая ежегодно до 10 млн тонн, в зависимости от величины собственного урожая. Это объясняется высоким уровнем потребления в этой стране мукомольной пшеницы на душу населения - 200 кг при среднемировом показателе чуть более 150 кг.

Артем Цинамдзгвришвили также сообщил, что в данный момент торгпредство собирает предложения от экспортеров для проведения недели российских товаров в крупнейших супермаркетах Марокко. "В данный момент мы аккумулируем предложения от российских компаний, чтобы выйти на торговые сети уже с конкретными предложениями", - уточнил торгпред.

Он также рассказал, в каких секторах экономики на сегодня для наших экспортеров существуют перспективные ниши. В частности, по его словам, перспективны поставки продукции халяль, поскольку 90% населения страны исповедует (на территории Королевства признаются сертификаты московского и чеченского муфтиятов - прим. "РГ"). "Сейчас совместно с дистрибуторами проговариваем также возможность поставок кондитерских изделий", - рассказал Артем Цинамдзгвришвили.

Также местным бизнесменам интересны IT-решения в области сельского хозяйства, вопросы энергоэффективности, могут быть интересны поставки медицинского оборудования и расходных материалов. Он также отметил, что ставка ввозной таможенной пошлины на органические удобрения в Марокко минимальна и составляет 2,5%, а в 2019 году Марокко импортировало такой продукции почти на $20 млн. "Важнейшими аспектами для поставок удобрений в Марокко являются химический состав, а также стоимость товара. Марокканские импортеры традиционно закупают удобрения у европейских производителей по средней стоимости около 1 евро за килограмм", - подчеркнул он.

Российский торгпред в Марокко особо отметил, что основным фактором, сказывающимся на конкурентоспособности российской продукции, при ее ввозе является наличие соглашений о свободной торговле между Марокко и еще 60 странами. Он отметил, что у Марокко с Россией пока нет такого соглашения, поэтому продукция из 60 стран ввозится в эту страну без уплаты таможенной пошлины, а российские товары на общих условиях, с уплатой пошлины от 2,5% до 40% на большую часть готовой продукции.

Фото: Андрей Архипов/РИА Новости
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"Но мы всегда с нашими экспортерами находим ниши, где тарифные барьеры будут минимальными. Исключение в Марокко составляет продукция агропромышленного комплекса, на которую здесь установлены заградительные ввозные пошлины, доходящие до 200%, как в случае с красным мясом, вне зависимости от страны-производителя", - подытожил Артем Цинамдзгвришвили.

Проект "Вопрос торгпреду" реализуется в рамках реализации Национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Встречи с торговыми представителями проходят онлайн в еженедельном режиме, с порядком их проведения можно ознакомиться на странице проекта в соцсетях.

Торговые представительства России на сегодняшний день открыты в 55 странах мира. Основные задачи торгпредства - помощь в продвижении российских товаров на международные рынки, а также привлечение инвестиций в нашу страну.

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