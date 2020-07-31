Медики рассказали о провоцирующих рак продуктах с антиоксидантами

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима поделились неожиданными выводами, согласно которым пища, богатая антиоксидантами, может вызывать злокачественный процесс в толстой кишке, передает KP.Ru.

Среди содержащих большое количество антиоксидантов продуктов - орехи, шоколад, ягода, некоторые чаи.

Ученые обнаружили, что антиоксиданты, попадая в кишечник, могут выступать в роли катализатора злокачественного процесса. Всему виной, как выяснили исследователи, метаболиты, появляющиеся в процессе переваривания богатых антиоксидантами продуктов.

Сообщается, что метаболиты, взаимодействуя с кишечными микроорганизмами, создают нужную среду для мутировавших клеток, способных провоцировать онкологию.