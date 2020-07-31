МИД: Россия зеркально ответит на санкции против россиян из-за кибератак

Россия даст зеркальный ответ на санкции Евросоюза за предполагаемые кибератаки, в пятницу заявил МИД РФ.

"Недружественная акция ЕС не будет оставлена без ответа. Как известно, в дипломатии все зеркально", - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.

Обвинения, указали в российском внешнеполитическом ведомстве, имеют голословный характер и вызывают недоумение. ЕС предпочли пойти по пути антироссийских рестрикций вместо конструктивного диалога, считают на Смоленской площади.

Напомним, накануне Брюссель ввел санкции против четырех граждан РФ, которых подозревают в попытках взломать сервер Организации по запрещению химического оружия.