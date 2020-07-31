Минск: В ЦИК поданы документы на аккредитацию 149 наблюдателей от СНГ

Четвертый день осуществляют в Беларуси ход избирательной кампании долгосрочные наблюдатели от СНГ, подтвердил источник в ЦИК, уточнив, что завершается формирование миссии от стран Содружества. "Мониторинг выборов ведется на принципах политической нейтральности, невмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства", - подчеркнули в штабе миссии. Кстати, по данным на последний июльский день, в Центризбирком РБ поданы документы на аккредитацию 149 человек, информирует БЕЛТА.

Представители миссии СНГ, уточняет агентство, уже смогли уже посетить минскую городскую, все областные, а также ряд районных и участковых избирательных комиссий. "Они ознакомились с работой по уточнению списков избирателей и готовностью помещений для голосования. Эксперты отмечают, что все комиссии обеспечены информационными и методическими материалами, законодательными актами, инструкциями. На участках для голосования имеются необходимые средства защиты - антисептики, маски, перчатки", - проинформировали в штабе миссии, напомнив, что ее возглавляет исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Для всестороннего изучения хода избирательной кампании для наблюдателей организовано взаимодействие с представителями государственных органов, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб, связанных с нарушениями избирательного процесса. В частности, состоялись встречи с руководством Верховного суда и МВД, планируется - с генеральным прокурором. Эксперты из стран Содружества, уточняет агентство, уже встретились с некоторыми кандидатами или их штабами.

Кстати, по оперативной информации ЦИК, на президентских выборах в Беларуси, которые назначены на 9 августа, уже аккредитованы 155 международных наблюдателей, включая представителей дипломатического корпуса.