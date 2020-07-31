Мишустин поручил подготовить единые требования к оплате труда педагогов

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам отчета в Государственной Думе утвердил ряд поручений министерствам и ведомствам.

До 28 августа Минпросвещения, МЧС и Роспотребнадзор совместно с регионами должны представить информацию о готовности образовательных организаций к началу очередного учебного года с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации.

Министерство просвещения в сотрудничестве с рядом других ведомств также должно подготовить единые требования к оплате труда педагогических работников с учетом формирования базовой ставки заработной платы, исходя из установленной продолжительности рабочего времени и показателей, предусмотренных указами президента. Срок исполнения - 1 ноября 2020.

До 24 августа Министерство сельского хозяйства, Минфин и Минэкономразвития дополнительно проработают вопрос о финансировании проекта новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиорации.

У Минвостокразвития и Минэкономразвития есть время до конца августа, чтобы проанализировать эффективность институтов развития, функционирующих на территориях Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, в Арктической зоне и особых экономических зонах, и представить соображения по оптимизации их деятельности.

Кроме того, до 1 сентября Минприроды и Ростуризм подготовят дополнительные предложения по развитию видов экологического туризма с учетом географического положения национальных парков на территории страны.