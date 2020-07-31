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31.07.2020 11:03
Рубрика: Власть

Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Россия исторически складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, отметил он в телеграмме, направленной в адрес глав Духовных управлений мусульман страны.

Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

"Во все времена залогом ее успешного развития служат взаимопонимание, дружба и сотрудничество между представителями разных народов и вероисповеданий, и та огромная созидательная работа, которую вы проводите, заслуживает самой высокой оценки", - говорится в поздравлении.

Умма России, по словам Мишустина, всегда играла важную роль в общественной жизни страны. "И сегодня мусульманская община ведет активную благотворительную и просветительскую деятельность. Многое делает для противодействия экстремистской идеологии, способствует укреплению мира и согласия в нашей стране", - заявил премьер.

Власть Работа власти Госуправление Общество Религия Правительство Председатель Правительства Курбан-Байрам

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