Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам. Россия исторически складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство, отметил он в телеграмме, направленной в адрес глав Духовных управлений мусульман страны.

"Во все времена залогом ее успешного развития служат взаимопонимание, дружба и сотрудничество между представителями разных народов и вероисповеданий, и та огромная созидательная работа, которую вы проводите, заслуживает самой высокой оценки", - говорится в поздравлении.

Умма России, по словам Мишустина, всегда играла важную роль в общественной жизни страны. "И сегодня мусульманская община ведет активную благотворительную и просветительскую деятельность. Многое делает для противодействия экстремистской идеологии, способствует укреплению мира и согласия в нашей стране", - заявил премьер.