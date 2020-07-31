Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу Кокорина и Мамаева

Мосгорсуд объявил перерыв до 3 августа в заседании во время пересмотра приговора по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Адвокаты футболистов и двух других фигурантов настаивали на частичном оправдании осужденных, в особенности по статье о хулиганстве. Сами футболисты заявили в суде, что они за справедливость и честность.

При этом прокурор заявил, что апелляционный приговор Мосгорсуда следует отменить и постановить новый, с незначительными техническими исправлениями. В то же время он отметил, что гособвинение не видит оснований для смягчения приговора или тем более оправдания футболистов. По его словам, суд дал правильную квалификацию действиям Кокорина и Мамаева, которые совершили свои деяния в общественных местах и в отношении незнакомых им людей.

В мае этого года Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил дело Кокорина и Мамаева на пересмотр после жалобы защиты. В кассации пришли к выводу, что в приговоре апелляционной инстанции Мосгорсуда не учли роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений, а некоторым показаниям свидетелей не была дана оценка в совокупности с другими доказательствами.

Осенью 2018 года братья Александр и Кирилл Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий избили трех человек в центре Москвы. 8 мая 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к году и пяти месяцам колонии общего режима, братьев Кокориных - к году и шести месяцам. Кокорины и Мамаев в сентябре прошлого года были выпущены из колонии по УДО, Протасовицкий был освобожден двумя месяцами позже.