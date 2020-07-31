Музей Тюссо выставил часть своих фигур на улице в центре Лондона

Лондонский музей мадам Тюссо в преддверии своего открытия после коронавируса решил напомнить о себе, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Daily Mail. Часть наиболее ярких фигур были выставлены на всеобщее обозрение в центре британской столицы. Музей, напомним, был закрыт 20 марта из-за пандемии наряду с остальными досуговыми учреждениями британской столицы.

Среди выставленных фигур - известные политические деятели и звезды кино, музыки и спорта, королева Великобритании Елизаветы II, принц Гарри и Меган Маркл, президент США Дональд Трампа и британский премьер Борис Джонсон, актер Дуэйн Джонсон, певицы Тейлор Свифт и Бейонсе.

Примечательно, что даже восковые фигуры стоят на улицах с учетом социальной дистанции и в масках, напоминая лондонцам об актуальной до сих пор проблеме коронавируса.