На Урале подростка на мотоцикле сбил пассажирский поезд

На станции Миасс в Челябинской области подросток на мотоцикле попал под поезд. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, сообщили в пятницу в управлении ЮУЖД.

- Инцидент произошел вчера в 15.46 по местному времени, - сообщили в пресс-службе железной дороги. - Водитель мотоцикла грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути вне установленного переезда перед приближающимся пассажирским поездом № 102 сообщением "Пенза - Нижневартовск". Нарушитель погиб, в поезде за медицинской помощью никто не обращался.

Как пояснили очевидцы, мотоциклист двигался вдоль железнодорожных путей и попытался их пересечь вслед за проехавшим в попутном направлении железнодорожным составом. Однако не заметил второй поезд, двигавшийся во встречном направлении, и попал под локомотив.

Как уточнили в управлении ЮУЖД, схода подвижного состава не произошло. Однако пассажирский поезд был задержан на 16 минут.

Железнодорожники призывают водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при проезде через пути.