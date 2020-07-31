Наскальные тексты рассказали, где брали ресурсы фараоны Египта

Исследователи из Археологического музея в Познани (Польша) сумели расшифровать наскальные символы в Египте, возраст которых составляет до 5000 лет, и пришли к выводу, что возникновению древнеегипетской цивилизации способствовали ресурсы Ливийской пустыни.

Как сообщает Archaeology.wiki, польские исследователи уже много лет изучают надписи, изображения и символы, высеченные на скалах в пустыне и в оазисе Дахла. Их расшифровка позволила предположить, что природное сырье, вывезенное из Ливийской пустыни на западе и меньшей по размерам Аравийской пустыни на востоке, способствовало возникновению египетской цивилизации.

Надписи указывают на то, что еще более 5000 лет назад эти пустыни пересекали караваны, которые доставляли различное сырье для строительства будущей страны фараонов. А во времена первых фараонов они же доставляли сырье для возведения гигантских памятников и гробниц. В частности, один из видов экспортируемого сырья упоминается под названием 'mephat.

"Мы подозреваем, что это был один из самых распространенных в этом районе сланец, богатый оксидами железа, - говорит доктор Павел Польковский из Археологического музея в Познани. - Вероятно, он использовался для получения порошка и изготовления красной краски, которую, в свою очередь, можно было применять для украшения гробниц".

В том, что пустынных караванов было большое количество, у ученых сомнений нет. В качестве примера они приводят холм, расположенный к юго-западу от оазиса Дахла. Он буквально испещрен различными надписями. Из них следует, что караваны были посланы правителями, такими как Хеопс - это тот самый фараон, который построил знаменитую Великую пирамиду в Гизе.

В последние десятилетия археологи обнаружили несколько мест в Ливийской пустыне, которые были признаны стоянками. Это была целая система. Небольшие стоянки располагались приблизительно через каждые 30 км, большие - через каждые 90 км.

На них путешественников снабжали водой и кормом для животных. Эти стоянки появились тысячи лет назад. Их создание позволило наладить регулярную связь между Дахлой и Джебель-Увейнатом.

"Медь поставлялась с Синайского полуострова и далекой Нубии, лежавшей к югу от Египта, - продолжает доктор Польковский. - Она использовалась для изготовления инструментов, которые были необходимы для обработки каменных блоков для строительства храмов и пирамид. Если бы не эти материалы и другие ресурсы, египетская цивилизация, вероятно, выглядела бы совсем иначе".