Настя Ивлеева вновь стала ведущей программы "Орел и Решка"

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ОФИЦИАЛЬНО! Это первый случай в истории Решки, когда 680 тыс. зрителей самостоятельно вернули ведущую в сезон😱🥰‼️ Вы просто взяли, и решили мои планы на ближайшие полгода! Вы сумасшедшие и я вас обожаю💔💔💔 ( Тем не менее, НОВОЕ З.Б.С. Шоу продолжит выходить в параллель с Решкой , так как выпуски будут сниматься заранее!!! Так же, это касается моего Тик Тока и Инстика) Всё чотко! Осталось вылечить Covid🦠и вперёд🚀съемки съемки съемки! Ааааааа ахахахах я не верюююю! 🚀🎒✈️ Увидимся на экранах! И признаться честно .... я скучала! #орелирешкадержись #жоска
Настя могла бы и не просить своих подписчиков оставлять комментарии. 17 с половиной - почти в два раза больше, чем у Ксении Собчак - такого числа достаточно, чтобы девушку в любом качестве (от ведущей новостей до создателя авторского шоу) пригласил к себе на работу любой канал. Потому что не у каждого телеканала есть такая аудитория, как у Instagram Насти Ивлеевой.
Николаю Картозии - продюсеру и генеральному директору телеканала "Пятница" - ничего не оставалось, как, возвращая Ивлееву в популярное шоу, признаться ей в любви. "Это первый случай, когда ведущего на сезон выбирает не совет продюсеров, а сотни тысяч зрителей. Мне нравится такое свободное волеизъявление. Ивлеева - наш претендент!", - сказал Николай Картозия.
Съемки нового сезона начнутся сразу, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация в мире и будут сняты ограничения по перемещению. Пока что "Пятница" ищет соведущего для Ивлеевой. Возможно, для его выбора телеканал обратится за помощью к поклонникам проекта. У кого в Инстаграме цифры подписчиков сравнимы с ивлеевскими? У какого парня?
А, кроме шуток, нужно сказать, что, конечно же, популярное телешоу стало известным благодаря хорошим ведущим, да и им самим оно добавило популярности - они в социальные сети, что называется, не с улицы пришли. Только бы можно было путешествовать. Ведь от этого зависит и качество шоу, и его рейтинги. Зрители не могут себе позволить ездить в другие страны уже не только из-за пандемии и закрытых границ, но и из-за резко возросшего курса валют. Что остается? Смотреть как путешествуют другие. И поэтому ошибиться в выборе ведущих ни один канал и сервис не имеют права.