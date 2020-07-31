Настя Ивлеева вновь стала ведущей программы "Орел и Решка"

27 июля блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в шутку попросила своих 17,5 миллионов подписчиков оставить как минимум 500 тысяч комментариев с хэштегом #настюшкуврешку в Instagram телеканала "Пятница!", чтобы вновь стать ведущей "Орла и Решки". Комментарии начали появляться на странице канала с динамикой 10 тысяч в минуту, и за считанные часы их количество превысило 500 тысяч, то есть полмиллиона.

Настя могла бы и не просить своих подписчиков оставлять комментарии. 17 с половиной - почти в два раза больше, чем у Ксении Собчак - такого числа достаточно, чтобы девушку в любом качестве (от ведущей новостей до создателя авторского шоу) пригласил к себе на работу любой канал. Потому что не у каждого телеканала есть такая аудитория, как у Instagram Насти Ивлеевой.

Николаю Картозии - продюсеру и генеральному директору телеканала "Пятница" - ничего не оставалось, как, возвращая Ивлееву в популярное шоу, признаться ей в любви. "Это первый случай, когда ведущего на сезон выбирает не совет продюсеров, а сотни тысяч зрителей. Мне нравится такое свободное волеизъявление. Ивлеева - наш претендент!", - сказал Николай Картозия.

Съемки нового сезона начнутся сразу, как только стабилизируется эпидемиологическая ситуация в мире и будут сняты ограничения по перемещению. Пока что "Пятница" ищет соведущего для Ивлеевой. Возможно, для его выбора телеканал обратится за помощью к поклонникам проекта. У кого в Инстаграме цифры подписчиков сравнимы с ивлеевскими? У какого парня?

А, кроме шуток, нужно сказать, что, конечно же, популярное телешоу стало известным благодаря хорошим ведущим, да и им самим оно добавило популярности - они в социальные сети, что называется, не с улицы пришли. Только бы можно было путешествовать. Ведь от этого зависит и качество шоу, и его рейтинги. Зрители не могут себе позволить ездить в другие страны уже не только из-за пандемии и закрытых границ, но и из-за резко возросшего курса валют. Что остается? Смотреть как путешествуют другие. И поэтому ошибиться в выборе ведущих ни один канал и сервис не имеют права.