Не менее 17 человек погибли в результате теракта в Афганистане

По меньшей мере 17 человек погибли в Афганистане в результате взрыва мощной бомбы в провинции Логар рано утром в пятницу. Нападение было совершено террористом-смертником, сообщил агентству AFP Дедар Лаванг, пресс-секретарь губернатора Логара. Взрыв произошел на людной улице возле правительства, когда местные жители направились совершать праздничные покупки.

Теракт произошел накануне введения в действие режима прекращения огня, объявленного движением "Талибан" (группировка запрещена в РФ) на время праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-Байрам). Талибы и афганское правительство договорились о трехдневном прекращении огня. Представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что группировка не имеет никакого отношения к данному теракту.

Напомним, что мирные переговоры между Кабулом и талибами были отложены на неопределенный срок из-за разногласий в вопросе обмена пленными. Была достигнута договоренность о том, что правительство освободит пять тысяч заключенных талибов в обмен на тысячу сотрудников афганской службы безопасности. Афганское правительство освободило более 4400 заключенных талибов, в то время как представитель боевиков заявил в четверг об освобождении 1 005 афганских силовиков.