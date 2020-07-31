Астрономы сфотографировали удивительную "небесную бабочку"

Астрономы Европейской южной обсерватории (ESO) при помощи телескопа Very Large Telescope (VLT) в Чили сфотографировали симметричную газовую туманность NGC 2899, которая своей игрой цвета и сложной внутренней структурой напоминает порхающую в ночном небе разноцветную бабочку.

Снимок опубликован на официальном сайте ESO. Этот объект расположен на расстоянии от 3000 до 6500 световых лет от Земли в южном созвездии Парусов. Он обладает двумя центральными звездами. Астрономы считают, что именно из-за этого газовая туманность обладает такой симметричной формой.

Бабочку она напоминает тоже не просто так. Одна из центральных звезд приблизилась к завершению своей эволюции и сбросила в окружающее пространство свои внешние оболочки. С этими потоками газа теперь взаимодействует вторая звезда. На фото это и выглядит как крылья бабочки. К слову, подобную структуру имеют лишь 10-20 процентов всех планетарных туманностей.

"Обширная газовая оболочка NGC 2899 разлетелась от своего центра на расстояние до двух световых лет, - говорится в сообщении ESO. - Газ в ней разогрет до температуры около 10 тысяч градусов, и туманность ярко светится на фоне звезд Млечного Пути. Высокая температура газа объясняется мощным излучением материнской звезды, породившей эту туманность".

Сообщается, что газовая оболочка состоит в основном из водорода. Его слои излучают красное свечение, а более редкие кислородные слои светятся голубым. Вкупе это создает весьма завораживающий световой эффект.

В релизе к снимку отмечено, что никогда раньше астрономам не удавалось сфотографировать эту планетарную туманность столь детально. На изображении видны даже ее слабые внешние края, просвечивающие сквозь фоновое звездное поле.

Добиться этого помогло использование приемника FORS, который установлен на одном из четырех основных 8,2-метровых телескопов комплекса VLT. Этот инструмент имеет очень высокое разрешение. Его название расшифровывается как "фокальный редуктор и спектрограф низкой дисперсии" (FOcal Reducer and low dispersion Spectrograph).