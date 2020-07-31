Врач объяснил, правда ли чеснок и куркума незаменимы для иммунитета

Врач-диетолог из Испании Айтор Санчес, отвечая на распространенные вопросы пациентов, рассказал о роли отдельных продуктов в укреплении иммунитета.

Специалист отметил, что с одной стороны чеснок, имбирь, куркума и прочие специи вызывают особенный интерес, так как действительно способствуют поддержанию нормального функционирования иммунитета. Есть такие данные.

С другой же стороны, это вовсе не панацея и есть масса других полезных продуктов и важных составляющих крепкого иммунитета. То есть, специалист не считает, что популярные для профилактики заболеваний продукты - вроде чеснока или куркумы - являются незаменимыми.

- Есть ключевые питательные вещества, такие как витамин D, витамин C, минералы, от которых зависит состояние иммунной системы. Я бы рекомендовал убедиться, что их в вашем организме содержится в достаточном количестве, - отметил Айтор Санчес. Специалист предупредил, что использование тех или иных средств в качестве лекарственных препаратов может осуществляться только после консультации с врачом.

Санчес добавил, что помимо сбалансированного питания важны физические нагрузки, умеренное пребывание на солнце, поддержание нормального веса тела и регулярный отдых.