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31.07.2020 18:41
Рубрика: Общество

Николай Тихонов покинул отряд космонавтов

Текст: Наталия Ячменникова

В российском отряде космонавтов стало на одного меньше. Как сообщили в Центре подготовки космонавтов, 31 июля 2020 года расторгнут трудовой договор с космонавтом-испытателем Николаем Тихоновым. Причина - проблемы со здоровьем.

Фото: Instagram.com/ivan_mks63/
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Николай Тихонов был зачислен в отряд космонавтов в 2006 году. После того, как в июне 2009 года ему была присвоена квалификация "космонавт-испытатель", он проходил подготовку в составе группы специализации и совершенствования по программе Международной космической станции.

С июня 2015 года по октябрь 2016 года готовился в составе дублирующего экипажа МКС-49/50 в качестве бортинженера пилотируемого корабля "Союз МС-02" и бортинженера МКС-49/50. С декабря 2017 года по апрель 2018 года проходил подготовку в составе основного экипажа МКС-57/58 в качестве бортинженера "Союза МС-10". Но тогда полететь не удалось: состав экипажа был изменен в связи с пересмотром программы полета МКС.

С июня 2018 года по февраль 2020 года Тихонов готовился к полету в качестве командира ТПК "Союз МС-16" и бортинженера МКС-63. Однако в феврале появилась неофициальная информация: космонавт Николай Тихонов может покинуть экипаж "Союза МС-16" из-за полученной травмы. Какого характера эта травма - не сообщалось.

Тихонов должен был лететь на МКС вместе с космонавтом Андреем Бабкиным. Экипаж был снят с подготовки и заменен на Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, которые работают на Международной космической станции в настоящее время. Как пояснил 19 февраля журналистам исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев, причиной замены стали медицинские проблемы одного из членов экипажа. Говорят, это правило: не может лететь по какой-то причине один член экипажа - меняют весь состав.

И вот сейчас Николай Тихонов принял решение уйти из отряда космонавтов в связи с появившимися новыми данными о состоянии здоровья.

Это далеко не первый случай, когда космонавт покидает отряд по медицинским причинам. Уходят и слетавшие в космос, и те, кто долго готовился, но так и не смог увидеть Землю с борта МКС. Так, в 2007 году был освобожден от должности космонавта-испытателя по медицинским показателям Александр Лазуткин. За десять лет до этого он совершил космический полет на российскую орбитальную станцию "Мир", который позже эксперты назвали одним из самых драматичных в истории пилотируемой космонавтики: на станции произошло небывалое количество нештатных ситуаций, в том числе пожар, а также разгерметизация в результате столкновения с кораблем "Прогресс".

Фото: iStock
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В 2017 году отряд космонавтов покинули сразу три человека. Межведомственная комиссия Госкорпорации "Роскосмос" по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей пилотируемых кораблей и станций приняла решение рекомендовать НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина освободить Сергея Волкова от должности инструктора-космонавта-испытателя 1 класса отряда космонавтов, Александра Самокутяева - от должности инструктора-космонавта-испытателя - заместителя командира отряда космонавтов, Сергея Ревина - от должности космонавта-испытателя 3 класса группы космонавтов отряда НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина. Что случилось? Как говорят, Волков написал тогда заявление об уходе по собственному желанию. А двое других были отстранены также по медицинским показаниям.

В настоящее время в отряде космонавтов Роскосмоса - 31 человек, из них 23 действующих космонавта и 8 кандидатов в космонавты-испытатели.

Общество Космос

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