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31.07.2020 13:23
Рубрика: Культура

Новая песня Билли Айлиш собрала 4,5 миллиона просмотров за несколько часов

Текст: Александр Алексеев
Новый сингл Билли Айлиш получил название My Future. Оно переводится как "Мое будущее", и, судя по грустному тексту и минорной балладе, в которую ближе к коде вторгаются ритмы R&B, представляется не всегда оптимистичным и радостным.

На протяжении всего анимационного видео протяженностью 3 минуты 49 минут нарисованная Билли Айлиш бродит то по ночному и дождливому, то по пробуждающемуся лесу. Тревожно и разочарованно смотрит на ливень, водит пальцем по луже воды, но затем продолжает идти вперед. И лужи постепенно высыхают, а потом появляется солнце…

Фото: Оргкомитет международного фестиваля "Опера - всем"
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Билли Айлиш всегда любила песни со смыслом и подтекстом. Ее премьера My Future о том, что несмотря на любую погоду и скверное настроение, движение вперед все равно надо продолжать. Так что, учитывая обстановку в мире с COVID-19, премьера видео, над которым работали 10 художников-аниматоров, появилась очень вовремя.

Кстати

Это вторая премьера Билли Айлиш в 2020 году. Первая вышла 15 января - сингл для фильма о Джеймсе Бонде No Time To Die.

Но трек, сделанный "на заказ" поклонникам понравился намного меньше. На Youtube с тех пор его посмотрели только 321 тысяча человек.

Культура Музыка Поп-музыка РГ-Видео

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