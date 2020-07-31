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31.07.2020 17:42
Рубрика: Общество

Астрономы рассказали о пиковой интенсивности нынешних Персеид

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В ночь на 13 августа будет самый красивый звездопад года - метеорный поток Персеиды. В этом году ожидается до 110 метеоров в час при ясном небе.

Фото: iStock
Метеорный поток Южные дельта-Аквариды можно будет наблюдать с 28 июля

Каждый год в августе можно увидеть без каких-либо оптических приборов это красивое астрономическое явление, известное как "августовский звездопад". Сотни "падающих звезд" появятся со стороны созвездия Персея: они образуются в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных когда-то кометой Свифта-Таттла (период полного оборота кометы составляет 135 лет, последний раз она была близко к Земле в декабре 1992 года). Мельчайшие частицы, часто размером с булавку, проникают в атмосферу со скоростью 216 000 километров в час и на высоте от 80 до 100 километров сгорают, образуя "звездный дождь". Его интенсивность постепенно растет, достигает пика и постепенно падает.

Открывателем ежегодного метеорного дождя Персеид называют бельгийца Адольфа Кетеле: он сообщил об этом зрелище в августе 1835 года.

Кстати, в Европе Персеиды называют "Слезами Лаврентия" - по имени святого Лаврентия, умершего мученической смертью 10 августа 258 года. По легенде, в этот день льются горячие слезы святого.

Для наблюдения за Персеидами достаточно шезлонга или спального коврика и хороший обзор. И лучше всего наслаждаться красивым астрономическим явлением вдали от городов, залитых искусственным светом.

Общество Космос Общество Наука

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