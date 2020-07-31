О плодородии сельхозземель позаботятся их собственники

Собственники сельхозземель должны будут регулярно обследовать свои участки и восполнять плодородие почв. Закон об этом 31 июля подписал президент России.

В частности, пестициды и агрохимикаты можно будет применять с учетом состояния плодородия земель сельхозназначения. Для этого периодически нужно будет проводить почвенные, геоботанические и другие обследования сельхозземель. Они будут проводиться полностью за счет средств государства сотрудниками госслужб. Периодичность таких работ будет определена правительством.

Результаты обследований будут заноситься в реестр плодородия почв, который станет частью общего реестра сельхозземель. По итогам обследования собственникам будут выдаваться заключения, каких питательных элементов не хватает и как это нужно исправить. Делать это землевладельцы будут уже за свой счет.

Качество сельхозугодий в России с каждым годом снижается. Сейчас более чем половине из них не хватает питательных веществ. Дальнейшая потеря продуктивных почв может ослабить продовольственную безопасность страны. И новый закон должен предотвратить этот процесс.

Закон не коснется садовых и огородных земельных участков, а также сельхозземель, занятых коммуникациями, дорогами, зданиями для производства и первичной переработки агропродукции.