Очевидцы рассказали о подробностях катастрофы поезда в Португалии

Soure, en las proximidades de Coimbra, Portugal. Accidente de un Alfa Pendular de CP contra un vehículo de mantenimiento. A la espera de más detalles, al menos dos fallecidos. https://t.co/x7BAwt8Wbl — Iñigo (@ililo_railfan) July 31, 2020

Двое погибших и десятки раненых: очевидцы рассказали об ужасных подробностях катастрофы самого скоростного поезда в Португалии.

По данным местного телеканала SIC, по меньшей мере 50 человек получили ранения средней степени тяжести, еще семь получили серьезные ранения, угрожающие жизни, включая машиниста поезда. В поезде Alfa Pendular, который является самым быстрым в стране, находилось 212 пассажиров. Alfa Pendular соединяет все крупные города Португалии и может развивать скорость до 220 километров в час.

Трагедия произошла недалеко от города Суре в центральном регионе Португалии. По меньшей мере, два вагона сошли с рельсов, когда скоростной пассажирский поезд и машина технического обслуживания столкнулись в пятницу около 15:30 по местному времени. По словам мэра города Суре Марио Нуньеса, двое погибших работали на железнодорожных путях, когда произошла катастрофа и получили несовместимые с жизнью травмы от удара вагонов, уточняет Reuters.

Свидетель происшествия сказал португальской газете Diário de Noticias, что во время крушения в поезде была паника, и пассажиры кричали: "Все ложимся на пол!". Представитель национального органа по оказанию помощи пострадавшим заявил, что на месте происшествия находятся 163 спасателя, включая пожарных. Около места трагедии развернут передвижной госпиталь. Президент Португалии Марсело Ребело де Соуза заявил, что "сожалеет о серьезной железнодорожной аварии" и направил "искренние соболезнования" родственникам и близким жертв.