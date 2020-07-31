Официальный курс евро повысился более чем на рубль

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на выходные, следует из данных на сайте ЦБ.

Официальный курс доллара повышен с 73,36 до 73,43 рубля, евро - с 86,25 до 87,29 рубля.

В пятницу курс рубля продолжает снижаться на биржевых торгах. Доллар на максимуме поднимался днем до 74,1 рубля, евро добирался до 87,77 рубля. Курс рубля снижается из-за совокупности факторов, включая общую потерю интереса инвесторов к активам развивающихся стран, окончанию налогового периода и конвертации дивидендов в иностранную валюту.