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31.07.2020 12:49
Рубрика: Общество

Врачи рассказали об осложнениях от коронавируса на слух

Текст: Тимур Алимов

Как минимум у каждого восьмого переболевшего COVID-19 через несколько недель проявились проблемы со слухом. Такие данные в издании American Journal of Otolaryngology обнародовали аудиологи из Университета Манчестера после проведенного исследования.

Фото: iStock
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Медики отслеживали состояние 121 пациента, все они проходили лечение от коронавируса в клинике Уайтеншоу. 16 человек заявили об ухудшении слуха, которое проявилось через два месяца после выписки из больницы.

- Восемь пациентов рассказали, что они стали плохо слышать, еще восемь сообщили, что у них появились нарушения в виде шума в ушах, - отметил ведущий автор исследования профессор Кевин Манро.

По словам ученого, воздействие новой коронавирусной инфекции на слуховую систему предполагалось, поскольку другие вирусы, такие как корь, эпидемический паротит и менингит также могут вызывать проблемы в этой области.

Манро отметил, что речь, вероятнее всего, может идти о слуховой невропатии, при которой нарушается передача сигналов по слуховому нерву в мозг.

Средний возраст пациентов, сообщивших о таком последствии COVID-19, составляет 64 года. У некоторых из них проблемы со слухом возникали раньше и после заболевания усугубились, у большинства - никогда ранее не проявлялись.

Исследователь отмечает, что определить точную причину влияния нового коронавируса на слуховую систему еще предстоит, поскольку существует ряд других факторов, вызывающих потерю или нарушения слуха. Это и стресс, и применяемые против патогена лекарства и даже использование масок для лица. Тем не менее, уже имеется достаточно доказательств того, что COVID-19 имеет долгосрочные последствия для одного из основных органов чувств человека.

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