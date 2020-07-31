Парад ВМФ РФ в Тартусе произвел впечатление на саудовцев

Парад российских военных кораблей в сирийском Тартусе 26 июля произвел большое впечатление на жителей Саудовской Аравии.

По мнению журналиста газеты Asharq Al-Awsat Раида Джабера, РФ сознательно отправила сообщение другим государствам, наглядно показав мощь кораблей и судов обеспечения из состава оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

"Во времена СССР военно-морская база была просто "центром техобслуживания" для судов, курсирующих в Средиземном море. Она использовалась для дозаправки или ремонта во время внезапных аварий. После расширения пирса и восстановления площадки территория стала одной из крупнейших российских военно-морских баз за пределами страны. Она периодически контролирует учения и маневры, показывающие другим странам, вовлеченным в развитие сирийского кризиса, возможности русских военных", - отметил Раид Джабер.

Напомним, что в парадном строю были задействованы подлодка "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Вице-адмирал Захарьин", вертолеты Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35, бомбардировщики Су-24, самолеты Су-34, Су-35, А-50, Ан-26 и Ан-72.