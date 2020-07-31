Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
31.07.2020,  
14:04
Текст:  Дарья Воронина

Парад ВМФ РФ в Тартусе произвел впечатление на саудовцев

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Парад российских военных кораблей в сирийском Тартусе 26 июля произвел большое впечатление на жителей Саудовской Аравии.

Фото: Defence Imagery/Wikimedia.org
Появились фото облезлой британской подлодки

По мнению журналиста газеты Asharq Al-Awsat Раида Джабера, РФ сознательно отправила сообщение другим государствам, наглядно показав мощь кораблей и судов обеспечения из состава оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

"Во времена СССР военно-морская база была просто "центром техобслуживания" для судов, курсирующих в Средиземном море. Она использовалась для дозаправки или ремонта во время внезапных аварий. После расширения пирса и восстановления площадки территория стала одной из крупнейших российских военно-морских баз за пределами страны. Она периодически контролирует учения и маневры, показывающие другим странам, вовлеченным в развитие сирийского кризиса, возможности русских военных", - отметил Раид Джабер.

Напомним, что в парадном строю были задействованы подлодка "Новороссийск", фрегат "Адмирал Макаров", тральщик "Вице-адмирал Захарьин", вертолеты Ка-27ПС, Ми-8АМТШ и Ми-35, бомбардировщики Су-24, самолеты Су-34, Су-35, А-50, Ан-26 и Ан-72.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Defence Imagery/Wikimedia.org
Появились фото облезлой британской подлодки 09:34
"Адмирал Касатонов" получил специальное полимерное укрытие для РЛС 30.07.2020
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 29.07.2020
парады
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае 29.07.2020
Японских пользователей впечатлил парад в честь Дня ВМФ России 28.07.2020
Саудовская Аравия
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет 30.03.2020
Видео: хуситы сбили саудовский Tornado 17.02.2020