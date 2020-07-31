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31.07.2020 12:31
Рубрика: В мире

Первая смерть от коронавируса зафиксирована во Вьетнаме

Текст: Владимир Шилов

Первый пациент умер от нового коронавируса во Вьетнаме c начала пандемии, передает местное информационное агентство VNA со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сообщается, что в больнице в одном из крупнейших вьетнамских городов Дананг умер мужчина в возрасте 70 лет. Ранее его тест на COVID-19 дал положительный результат.

Напомним, Вьетнам стал одной из первых стран, испытавших на себе удар опасной инфекции. Республике потребовалось меньше месяца, чтобы остановить стремительное распространение заболевания. Это стало возможным благодаря быстрой реакции властей, которые закрыли границы, отменили все занятия в учебных заведениях и поместили на карантин 14 тысяч человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с января в стране зафиксировано только 509 случаев заражения коронавирусом.

В мире Юго-Восточная Азия Вьетнам Пандемия коронавируса COVID-19

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