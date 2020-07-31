Песков назвал передергиванием сообщения о сворачивании переговоров по Донбассу

Россия остается приверженной Минским договоренностям и считает их безальтернативными для продолжения поисков путей урегулирования внутриукраинского конфликта, заявили в Кремле.

Комментируя по просьбе украинского журналиста появившееся в СМИ Украины письмо замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака коллегам по "нормандскому формату" о том, что он якобы выходит из переговорного процесса, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не имел возможности ознакомиться с этими публикациями и не знает, что в них.

"Если действительно было опубликовано письмо Козака, то, наверное, это не самый правильный способ ведения дел в плане очень сложных переговоров по теме урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - заметил представитель Кремля.

"Россия была, есть и остается приверженной Минским договоренностям и считает, что Минский комплекс мер - безальтернативная база для продолжения поисков путей урегулирования", - заявил Песков.

"И, наконец, ни о каком сворачивании переговоров Козак не писал, не говорил, и если это утверждается - это передергивание", - заключил пресс-секретарь главы государства.

На вопрос о том, переносится ли главная площадка "нормандского формата" от помощников глав государств в МИДы, представитель Кремля напомнил, что в этой работе задействованы все: и помощники лидеров, и министерства иностранных дел, и сами главы государств, и контактная группа. Песков заверил, что на уровне помощников президентов работа будет продолжаться. "Ну разумеется", - сказал он на соответствующий вопрос.