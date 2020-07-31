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31.07.2020 18:40
Рубрика: Экономика

Подписан закон об обязанности небольших магазинов принимать карты

Текст: Игорь Зубков
Порог выручки, по достижении которого магазин или сервисное предприятие обязаны предоставить клиенту возможность расплатиться банковской картой, снижается вдвое - с 40 млн до 20 млн руб. в год. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
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Снижение произойдет в 2021 году в два этапа: с 1 марта возникнет обязанность приема безналичных платежей у торгово-сервисных предприятий с выручкой свыше 30 млн руб. за 2019 год, с 1 июля - у предприятий с оборотом 20 млн руб. Эти требования распространяются как на обычные, так и на интернет-магазины, поясняют в Банке России.

Закон устанавливает обязанность приема только "национальных платежных инструментов" (карт "Мир"), но фактически речь идет и о приеме карт Visa и MasterCard. Когда порог снижался последний раз (в 2017 году, со 120 млн до 40 млн руб.), почти все торгово-сервисные предприятия предпочли обеспечить прием всех основных видов карт, отмечает Банк России.

Большинство небольших точек продаж и услуг уже принимают карты, а те, кто не принимает, как правило, скрывают истинный размер своего оборота, предлагая клиентам расплачиваться переводами на карту физлица. Вытеснение наличных платежей безналичными расчетами происходит преимущественно естественным путем. По данным ЦБ, за пять лет доля безналичных платежей в розничном обороте выросла в 2,5 раза, превысив 66%.

В зависимости от сферы бизнеса, эквайринговые комиссии составляют от 0,5 до 2% карточного оборота (до 30 сентября 2020 года эквайринговые комиссии для онлайн-покупок продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса ограничены 1% решением Банка России). POS-терминалы банки, как правило, предоставляют бесплатно. При этом подключение к приему безналичных платежей обычно влечет увеличение суммарного оборота и снижение затрат на инкассацию.

Подписанный закон также обязывает агрегаторы принимать наличные, если они принимают безналичные платежи от клиентов (то есть если на сайте агрегатора можно совершить покупку). Эта норма вступает в силу 1 ноября.

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