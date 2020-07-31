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31.07.2020 15:30
Рубрика: Общество

Подтвердить COVID-19 для получения страховки врачи смогут снимком КТ

Текст: Елена Манукиян
Для получения страховых выплат медработникам теперь не обязательно подтверждать диагноз COVID-19 лабораторно, достаточно предоставить результаты компьютерной томографии, сообщили в Минздраве. Соответствующий приказ подписал президент России Владимир Путин.

Теперь, если сотрудник здравоохранения заразился на работе, оказывая помощь пациентам с коронавирусом, комиссии, назначающей выплаты, достаточно будет снимка легких, сделанного с помощью КТ, а право на получение "страховки" от государства у медработника будет возникать после выхода на больничный сразу, как только диагноз будет подтвержден.

Фото: Ольга Смольская/РИА Новости
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"Если медицинский работник получил вред здоровью или потерял трудоспособность в результате заражения коронавирусом непосредственно при исполнении своих профессиональных обязанностей, то для решения комиссии о назначении социальных выплат теперь будет достаточно результатов компьютерной томографии, а не только лабораторно подтвержденного диагноза COVID-19, как это было ранее", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

В ведомстве напомнили, что страховые выплаты медработникам предусмотрены в качестве дополнительных гарантий в случае заражения COVID-19 при исполнении должностных обязанностей. Они не входят в перечень мер, предусмотренных обязательным социальным страхованием от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, и не относятся к пособию по временной нетрудоспособности, но выплачиваются наряду с ним.

Выплаты полагаются врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям скорой помощи. Так, если заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, привело к временной нетрудоспособности медработника, ему выплачивается единовременная страховая выплата в размере 68 811 рублей, при условии, что вирус подтвержден лабораторно. При стойкой утрате работоспособности, которая привела к инвалидности III группы, сумма составит 688 113 рублей. Размер выплаты увеличится до 1 376 226 рублей в случае установления II группы инвалидности, причиной которой стал COVID-19, и до 2 064 339, если работник здравоохранения станет инвалидом I группы.

Общество Здоровье Президент Правительство Минздрав Пандемия коронавируса COVID-19

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