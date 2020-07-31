Новости

Власти Саудовской Аравии заявили об отсутствии случаев COVID-19 во время хаджа 01:41
Трамп назвал "бардаком" голосование по почте на выборах президента США 01:40
Помпео объявил о расширении санкций против Ирана 01:20
Вильфанд рассказал о погоде в августе 00:55
Ракета с двумя спутниками "Экспресс" стартовала с космодрома Байконур 00:40
Из-за коронавируса пилот F1 Серхио Перес пропустит этап в Великобритании 00:34
Иран объявил о готовности выплатить Киеву компенсацию за сбитый самолет 00:16
Оперштаб: За сутки в Москве от COVID умерли 14 человек 30.07.2020
Багдадский аэропорт подвергся ракетному обстрелу 30.07.2020
СМИ: Сорос спонсировал окружных прокуроров и манифестантов в США против федералов 30.07.2020
Российские школьники получили медали на Международной химической олимпиаде 30.07.2020
Браконьера посадили на 11 лет за убийство одной из самых известных горилл 30.07.2020
"Спартак" объявит о трансфере Кокорина в субботу 30.07.2020
Франции рекомендовали запретить охоту на птиц с помощью клея 30.07.2020
МИД РФ прокомментировал задержание россиян в Белоруссии 30.07.2020
Студия Pixar анонсировала мультфильм "Лука" - про мальчика и лето 30.07.2020
"Сан-Лоренсо" объявил о переходе Гайча в ЦСКА 30.07.2020
Посол РФ рассказал, куда направлялись задержанные в Беларуси россияне 30.07.2020
Петербургский участковый спас прохожую, упавшую в Крюков канал 30.07.2020
Вышел трейлер хоррора сценариста "Горько!" и "Супербобровых" 30.07.2020
Петербургского депутата Романа Коваля задержали за взятку 30.07.2020
Посол РФ прокомментировал ситуацию с задержанными в Беларуси россиянами 30.07.2020
Разработан проект развития национальной гарантийной системы поддержки МСП 30.07.2020
В Москве из-за повреждения газопровода семь домов остались без газа 30.07.2020
Против президента ФИФА Инфантино возбуждено уголовное дело 30.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
31.07.2020 01:20
Рубрика: В мире

Помпео объявил о расширении санкций против Ирана

Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Getty Images via AFP Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Getty Images via AFP
Госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Getty Images via AFP

Госдепартамент США вводит новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

Иран потопил макет авианосца США на учениях в Ормузском проливе

По его словам, определены 22 конкретных материала, которые применяются в ядерной, военной и баллистической программах исламской республики. Те, кто передают такие материалы Ирану, теперь будут подпадать под санкции в соответствии со статьей 1245 закона США об иранской свободе и противодействии распространению, пишет РИА Новости.

Кроме того, запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, которая, по мнению Вашингтона, находится под контролем Корпуса стражей исламской революции. В списке металлов и материалов, попавших под запрет, сплавы алюминия, алюминиевая пудра, некоторые марки стали, в том числе нержавеющей.

Напомним, США возобновили санкции в отношении Ирана после выхода из так называемой ядерной сделки, в которую также входят Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция. Соглашение, подписанное в 2015 году, предполагало снятие многочисленных санкций взамен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года Вашингтон обвинил Тегеран в невыполнении условий и вышел из договора.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана

Главное сегодня

Правительство РФ упростит получение субсидий на оплату ЖКУ
Песков посоветовал российским СМИ не зависеть от западных платформ
Минобороны опубликовало видео перехвата самолета-разведчика США над Черным морем
Первый этап ликвидации вредных отходов в Усолье-Сибирском завершат в 2021 году
Собянин призвал ускорить вакцинацию от гриппа из-за COVID-19
Что происходит с Америкой
Во Франции начали собирать первый термоядерный реактор