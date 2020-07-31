Помпео объявил о расширении санкций против Ирана

Госдепартамент США вводит новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, определены 22 конкретных материала, которые применяются в ядерной, военной и баллистической программах исламской республики. Те, кто передают такие материалы Ирану, теперь будут подпадать под санкции в соответствии со статьей 1245 закона США об иранской свободе и противодействии распространению, пишет РИА Новости.

Кроме того, запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, которая, по мнению Вашингтона, находится под контролем Корпуса стражей исламской революции. В списке металлов и материалов, попавших под запрет, сплавы алюминия, алюминиевая пудра, некоторые марки стали, в том числе нержавеющей.

Напомним, США возобновили санкции в отношении Ирана после выхода из так называемой ядерной сделки, в которую также входят Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция. Соглашение, подписанное в 2015 году, предполагало снятие многочисленных санкций взамен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года Вашингтон обвинил Тегеран в невыполнении условий и вышел из договора.