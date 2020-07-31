Помпео обвинил КНР в давлении на работающие в стране американские компании

Этим компаниям "приходится угождать правящей партии Китая", что приводит к тому, что "КНР удается на протяжении длительного времени грабить США, кусать руку, которую их кормит", утверждал Майк Помпео.

На самом деле, неустанно твердя о "свободной конкуренции", Помпео и его единомышленники грубо вмешиваются в нормальную деловую активность, мешают принятию американскими компаниями самостоятельных решений, напрямую препятствуя их свободному развитию. Однако многие американские компании, даже оказавшись под безумным давлением Майка Помпео, по-прежнему предпочитают вести бизнес в Китае. Причина заключается в том, что на протяжении более чем 40 лет с момента установления дипломатических отношений между КНР и США двусторонние торгово-экономические отношения всегда основываются на взаимной выгоде.

Так, в последние годы годовой доход американских компаний, работающих в Китае, достиг 700 млрд долларов, их чистая прибыль превысила 50 млрд долларов. В то же время качественными и доступными китайскими товарами пользуются многие миллионы семей в США, что непрерывно повышает благосостояние и уровень жизни местных потребителей. Можно с уверенностью говорить о том, что американские компании добились огромных успехов на китайском рынке, и, в то же время, большую выгоду от этого получили простые американцы.

Недавно известный немецкий эксперт по Китаю и китайской экономике Фрэнк Сирен отметил, что ни одна из американских компаний не готова потерять китайский рынок и 1,4 млрд потенциальных клиентов. Более того, уровень личных сбережений в США в апреле этого года достиг рекордных 33%. Серьезной проблемой остается и высокий уровень технологической безработицы в стране. "Китайский рынок нужен американским компаниям как никогда раньше", - пишет в своей статье Фрэнк Сирен.

Сейчас, когда эпидемия все еще распространяется по всему миру, многие тысячи американских компаний объявили о банкротстве. Как сказал недавно глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, "Соединенные Штаты переживают самый тяжелый экономический спад за все время своего существования". В этой ситуации американским компаниям, несомненно, требуются открывать для себя крупные рынки, и ни в коем случае не отказываться от рынка КНР.

Однако Майк Помпео и его единомышленники пытаются всячески препятствовать позитивным возможностям, что позволяет всему миру понять, что они заботятся лишь о собственных политических интересах и не обращают никакого внимания на гибель собственных предприятий, крушение собственной экономики.