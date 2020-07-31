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Популярную утилиту для очистки компьютера посоветовали не устанавливать

Текст:   Антон Благовещенский
31.07.2020,  
13:58
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Встроенный антивирус Windows начал детектировать популярную утилиту CCleaner, предназначенную для удаления "лишних" файлов, как потенциально нежелательную, сообщает MsPowerUser.

По данным издания, в случае обнаружения Win32/CCleaner антивирус Windows Defender будет удалять эту программу.

В своем комментарии изданию Bleeping Computer представители Microsoft заявили, что в защита от потенциально нежелательных приложений "отслеживает случаи, когда одно ПО предлагает установить другое ПО, не разработанное той же организацией".

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В свою очередь, разработчик CCleaner, компания Pirinform, уверена, что антивирус срабатывает ложно, и пытаются убедить Microsoft в безопасности своей программы. Они отмечают, что Windows Defender реагирует только на бесплатную версию CCleaner, а платную не трогает.

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Фото: istock
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