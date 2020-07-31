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31.07.2020 13:11
Рубрика: Власть

Пожарные сигнализации в школах подключат к системе "Безопасный город"

Текст: Владислав Куликов
Региональные власти получат право разрабатывать порядок оснащений школ и других социальных учреждений пожарной сигнализацией. Система сможет выводить тревожный сигнал не только на пульт МЧС, но и подключиться к другим системам безопасности, таким, как "Безопасный город" или Система-112. Проект соответствующих поправок в закон "О пожарной безопасности" рассмотрела подкомиссия по совершенствованию надзорных функций при правительственной комиссии по проведению административной реформы.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Как пояснил председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект наделяет власти субъектов РФ полномочиями прописывать порядок дублирования сигналов о пожаре в подразделениях пожарной охраны.

Фото: Пресс-служба правительства Пензенской области
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"Технический регламент о пожарной безопасности" обязывает устанавливать в целом ряде социально значимых учреждений пожарную сигнализацию, которая связана с дежурной частью подразделений пожарной охраны. В обязательном порядке на пульт пожарной части должны выводиться системы сигнализации в школах, больницах, детских садах, специализированных домах престарелых и т.д. Это правило действует давно. Однако детально процедура установки такой сигнализации и требования к приборам не утверждены. На деле это приводит к ряду проблем.

"Согласно подготовленному проекту, региональные власти будут утверждать соответствующие правила с учетом местной обстановки. В том числе они определят места размещения систем, порядок мониторинга их работы и многое другое. Могут быть расширены возможности систем передачи извещений о пожаре благодаря установке более современного оборудования", - рассказал Владимир Груздев.

Кроме того, он отметил, что за счет введения конкурсной системы закупок таких систем будут сокращены затраты на организацию системы пожарной безопасности на социальных объектах.

"Немаловажно, что новые полномочия региональных властей позволят интегрировать системы пожарной безопасности в школах и больницах с другими системами обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, такими как "Безопасный город", Система-112, и другими. Данные меры повысят защиту социальных объектов, а значит, в том числе наших детей, от бед, вызванных пожарами", - заключил Владимир Груздев.

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