Председатель совета дома сможет обходиться без доверенностей

Новости

В Свердловской области с 1 августа откроют торговые центры 15:35
В Шадринске после отравления шаурмой закрыли две точки общепита 15:26
На границе с Украиной контрабандист пытался задавить пограничников РФ 15:23
Ученые помогут Роспатенту оценить заявки на изобретения 15:11
Иван Охлобыстин представил свою новую книгу "Дом Солнца" 15:07
На курганском полигоне по добыче урана повредили трубопровод 15:03
Путин обсудил на Совбезе РФ задержание российских граждан в Беларуси 14:50
"Мориарти" из "Шерлока" госпитализирован, ему нужна операция 14:47
Ученые разработают настройки параметров в эволюционных алгоритмах 14:45
Центр "Сириус" получил грант на исследование коронавируса 14:43
Хюлькенберг заменит Переса на Гран-при Великобритании 14:38
Балтфлот отработал удары по кораблям из комплексов "Бал" и "Бастион" 14:35
Видео: звезда "Во все тяжкие" Брайан Крэнстон заболел коронавирусом 14:31
Официальный курс евро повысился более чем на рубль 14:22
В Волгограде суд арестовал главу экстремистской ячейки 14:18
Группу Little Big назвали главным рекордсменом в истории "Евровидения" 14:13
В Кремле рассчитывают на освобождение задержанных в Беларуси граждан РФ 14:04
Парад ВМФ РФ в Тартусе произвел впечатление на саудовцев 14:04
ВВП Еврозоны во втором квартале упал почти на 12 процентов 14:01
Володин поручил отследить ситуацию с вырубкой леса вдоль Байкала 13:58
Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта задержали за убийство мужа 13:53
В Кремле не считают политическим дело задержанных во Франции болельщиков 13:52
Создатель "Ганнибала" вновь пообещал четвертый сезон 13:49
РФ будет участвовать в конкурсах на поставку средств защиты в Европу 13:38
Собянин: Паллиативная помощь в Москве будет одной из лучших в мире 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что поможет избежать депрессии во время карантина
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Что будет с ценами на гостиницы в августе
Как законы августа изменят жизнь россиян
Как законы августа изменят жизнь россиян
31.07.2020 15:00
Рубрика: Экономика

Председатель совета дома сможет обходиться без доверенностей

Текст: Марина Трубилина
Проще заключить договор с управляющей компанией или потребовать от нее качественного предоставления услуг будет теперь председателям советов многоквартирных домов. Закон об этом подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Поправки в Жилищный кодекс должны повысить эффективность деятельности совета многоквартирного дома. Устанавливается, что председатель совета МКД вправе заключать договор управления домом или договоры на оказание жилищных и коммунальных услуг, контролировать выполнение обязательств по договорам двумя способами: на основании доверенностей, выданных ему собственниками помещений, или же на основании решения общего собрания собственников.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Как считать срок давности при разделе недвижимости бывших супругов

Раньше это можно было делать только по доверенности. Представлять интересы собственников в суде по делам, связанным с управлением домом или предоставлением коммунальных услуг, председатель по-прежнему сможет только на основании доверенностей.

О том, что нужно дать больше полномочий председателю Совета дома, говорили давно, отмечает один из инициаторов поправок, зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Иногда остро необходимо, чтобы решение по управлению домом было принято быстро и без проволочек.

Внесенные изменения дадут возможность максимально быстро заключать договор управления домом после наделения председателя такими полномочиями и определения общим собранием условий договора, говорит директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.

"Понадобится подписать договор только двум лицам - представителю управляющей организации и председателю совета дома. При этом у собственников остается и прежний вариант заключения договора управления, когда часть собственников может оформить доверенность председателю, а остальные будут подписывать договор самостоятельно", - отмечает эксперт.

Фото: Дмитрий Астахов/Pool/ТАСС
Правительство упростит условия получения субсидий на оплату услуг ЖКХ

Следует учесть, отмечает Генцлер, что, поскольку не внесены изменения в ряд других статей Жилищного кодекса, договор управления домом будет заключен, если простым большинством голосов участников собрания будут утверждены условия договора и даны полномочия председателю совета дома его заключить. То есть достаточно, чтобы за это была отдана четверть голосов плюс один голос. "Активное меньшинство собственников сможет принять решение за всех по договору управления многоквартирным домом", - говорит Генцлер. До сих пор договор должны были подписывать собственники, число голосов которых составляет более половины от общего числа.

Экономика ЖКХ Президент Комментарии к документам

Главное сегодня

Экземпляр Конституции РФ могут начать вручать вместе с первым паспортом
Губернатор Ямала заболел коронавирусом
Официальный курс евро повысился более чем на рубль
Банки хотят получить право списывать средства со "спящих" счетов
Вильфанд рассказал о погоде в августе
Кто может оформить автокредит со скидкой
Ростуризм уточнил условия получения кэшбека за туры по России