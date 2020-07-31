Председатель совета дома сможет обходиться без доверенностей

Поправки в Жилищный кодекс должны повысить эффективность деятельности совета многоквартирного дома. Устанавливается, что председатель совета МКД вправе заключать договор управления домом или договоры на оказание жилищных и коммунальных услуг, контролировать выполнение обязательств по договорам двумя способами: на основании доверенностей, выданных ему собственниками помещений, или же на основании решения общего собрания собственников.

Раньше это можно было делать только по доверенности. Представлять интересы собственников в суде по делам, связанным с управлением домом или предоставлением коммунальных услуг, председатель по-прежнему сможет только на основании доверенностей.

О том, что нужно дать больше полномочий председателю Совета дома, говорили давно, отмечает один из инициаторов поправок, зампредседателя Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев. Иногда остро необходимо, чтобы решение по управлению домом было принято быстро и без проволочек.

Внесенные изменения дадут возможность максимально быстро заключать договор управления домом после наделения председателя такими полномочиями и определения общим собранием условий договора, говорит директор направления "Городское хозяйство" Фонда "Институт экономики города" Ирина Генцлер.

"Понадобится подписать договор только двум лицам - представителю управляющей организации и председателю совета дома. При этом у собственников остается и прежний вариант заключения договора управления, когда часть собственников может оформить доверенность председателю, а остальные будут подписывать договор самостоятельно", - отмечает эксперт.

Следует учесть, отмечает Генцлер, что, поскольку не внесены изменения в ряд других статей Жилищного кодекса, договор управления домом будет заключен, если простым большинством голосов участников собрания будут утверждены условия договора и даны полномочия председателю совета дома его заключить. То есть достаточно, чтобы за это была отдана четверть голосов плюс один голос. "Активное меньшинство собственников сможет принять решение за всех по договору управления многоквартирным домом", - говорит Генцлер. До сих пор договор должны были подписывать собственники, число голосов которых составляет более половины от общего числа.