Президент Абхазии заявил о готовности открыть границу с РФ с 1 августа

Первые российские туристы смогут приехать в Абхазию с 1 августа, заявил президент республики Аслан Бжания. По его словам, за время карантина люди "устали без общения".

"С нашей стороны проблем нет и быть не может. В ту же секунду, когда Россия откроет границу с Абхазией, граница со стороны Абхазии будет открыта", - сказал Бжания в интервью "Интерфаксу".

Ранее правительство закавказской республики продлило ограничения на въезд из России до 4 августа, но после консультаций с российской стороной эти сроки были скорректированы.

Напомним, в пятницу по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ было принято решение об открытии с субботы государственной границы с Абхазией.