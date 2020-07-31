Президент подписал закон о "цифровых песочницах"

Закон коснется применения инноваций по всем сферам экономики, но ключевыми для тестирования определены медицина, транспорт, сельское хозяйство, финансовый сектор, госуправление и некоторые другие, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития, разработчика документа.

Закон вступит в силу в конце января 2021 года. До этого времени будет проведена оценка рисков применения таких правовых режимов с привлечением отраслевых органов власти. Финальное решение о проведении эксперимента и его продолжительности в каждом отдельном случае будет принимать правительство РФ.

Важно, что новый закон предоставит властям право создавать "песочницы" даже тогда, когда для инновационной деятельности есть законодательные ограничения, обращает внимание Дмитрий Тер-Степанов, замглавы организации "Цифровая экономика". Регионы смогут временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне, если это понадобится для нормального функционирования экспериментального режима.

Напомним, что в Москве с 1 июля начала действовать своя "цифровая песочница", задача которой - выявить сферы жизни города, в которых необходимо внедрить искусственный интеллект, и определить, какие изменения нужны в действующее законодательство.